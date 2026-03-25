Loic Meillard si posiziona in vetta alla classifica dopo la prima manche dello slalom maschile a Lillehammer. La gara si svolge nell'ambito delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Sala e Vinatzer non sono riusciti a ottenere risultati soddisfacenti nella prima parte della competizione.

Un eccellente Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Sulla pista di Hafjell (con la tracciatura di Matteo Joris, allenatore degli svizzeri, che ha proposto una discesa dai due volti, con una fase conclusiva molto filante) si andrà ad assegnare la Coppa di specialità nel corso della seconda manche (il via è fissato alle ore 13.30) con ancora 4 atleti, sulla carta, in lizza per il successo finale. Loic Meillard ha chiuso in vetta con il tempo di 57.92. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 2, ha messo in mostra una sciata che, forse, non ha rubato troppo l’occhio, ma è risultata decisamente efficace, tanto da rifilare distacchi pesanti a tutti i rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Loic Meillard comanda lo slalom di Lillehammer. Manche deludente per Sala e Vinatzer

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