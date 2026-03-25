Nella Casa del Mutilato di Genova si svolge il workshop “Pace e Comunità”, parte del programma culturale dell’Italian Youth Forum 2026 di Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - ETS. L’evento si inserisce nelle celebrazioni del Ventennale del Patrimonio UNESCO di Genova ed è inserito nel calendario delle attività culturali della città.

Casa del Mutilato di Genova ospita il laboratorio “Pace e Comunità”, evento parte del programma culturale dell’Italian Youth Forum 2026 di Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - ETS, progetto inserito nelle celebrazioni del Ventennale del Patrimonio UNESCO di Genova. In collaborazione con UNICEF Italia, Comitato Regionale per l’UNICEF - Liguria e la stessa Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - ETS, dalle 10 alle 13 di sabato 28 marzo le porte della struttura si apriranno eccezionalmente per un percorso attraverso la percezione di sé, della propria comunità e della memoria storica nel presente. L’appuntamento, sostenuto dalla Presidenza di A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Pace e Comunità, le radici del privilegio: un workshop sensoriale

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