Un olivo per i nuovi nati del 2026 | Vicopisano rinsalda le radici della comunità
Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un gesto simbolico che celebra la nascita di un bambino e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Attraverso questa iniziativa, si mira a creare un legame duraturo tra le nuove generazioni e il territorio, contribuendo alla crescita di un ambiente più verde e sostenibile.
Vicopisano (PI), 13 gennaio 2026 – Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto semplice e concreto: accogliere la nascita di una bambina o di un bambino con un gesto che guarda lontano, mettendo radici nel presente per il futuro della comunità. Nel 2025 l’iniziativa ha portato alla messa a dimora di 25 nuove piante, scelte dalle famiglie tra noci, melograni e noccioli. Gli alberi sono stati piantati in parte direttamente dai genitori e in parte dal personale del Comune, sia in giardini privati sia in aree pubbliche, in particolare tra villaggio Fascetti e viale Serezza, contribuendo a rendere più verde e vivo il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
