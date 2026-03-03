Diritto al rimborso del volo se cancellato dopo l' attacco all' Iran dai pacchetti turistici alle assicurazioni

Dopo l’attacco contro l’Iran e la risposta del regime, sono state cancellate oltre 12.000 prenotazioni di voli. Per i passeggeri coinvolti, si apre la questione del diritto al rimborso, anche in relazione a pacchetti turistici e polizze assicurative. Le compagnie aeree stanno affrontando i primi chiarimenti sulle condizioni di cancellazione e sui rimborsi eventualmente dovuti ai clienti.

L’attacco di Usa e Israele contro l’Iran ha avuto effetti pesanti sul traffico aereo in tutto il Medio Oriente. Chi ha subito la cancellazione di un volo ha diritto a un rimborso e, in circostanze straordinarie, chi ha comprato un pacchetto vacanza può ottenere il rimborso integrale. Numerose compagnie aeree internazionali hanno interrotto o modificato i collegamenti con l’area interessata dal conflitto. Attacco contro l’Iran, cancellati oltre 12mila voli Quando si ha il diritto al rimborso del volo cancellato La Task Force Golfo istituita dall’Italia Attacco contro l’Iran, cancellati oltre 12mila voli Secondo i dati di Flightradar24 citati da Bloomberg, la guerra in Iran ha portato alla cancellazione di oltre 12. 🔗 Leggi su Virgilio.it

