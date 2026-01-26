Pablo Trincia torna a Bologna per una nuova data de L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo

Pablo Trincia torna a Bologna con una nuova rappresentazione de

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro L'Uomo Sbagliato – Un'inchiesta dal vivo. Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 9 e 10 gennaio 2026, a cui si aggiunge, a grande richiesta, una nuova replica il 28 gennaio 2026 ore 21. Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni '90.

