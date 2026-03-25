Ovetti di Pasqua in dono ai bimbi del Gaslini

In un gesto di solidarietà, la Fondazione Cutino ha donato cento confezioni di ovetti di Pasqua all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Le uova sono state consegnate nei giorni scorsi e destinate ai bambini in cura nel reparto di Emato-Oncologia. La donazione fa parte dell'iniziativa chiamata 'Pasqua Solidale' promossa dalla fondazione.

Cento latte colme di ovetti della 'Pasqua Solidale' di Fondazione Cutino, sono state consegnate nei giorni scorsi all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per essere donate ad altrettanti bambini in cura al reparto di Emato-Oncologia. Ogni anno, dopo il lancio della campagna della 'Pasqua solidale' che serve a raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla talassemia e sulle malattie rare ematologiche, la Fondazione individua un ente, una struttura o un’associazione cui donare alcuni dei prodotti della campagna. "Un gesto di solidarietà diretta e di promozione delle attività di ricerca, perché solidarietà chiama solidarietà - dice Aurelio Maggio, presidente di Fondazione Cutino -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ovetti di Pasqua in dono ai bimbi del Gaslini Articoli correlati La giornata aretina del cardinale Pizzaballa: tantissimi in basilica. Dono da 30mila euro per i bimbi di GazaDagli studenti di Rondine alle centinaia di aretini che lo hanno accolto nella basilica di San Francesco. Il dono di Umbra Acque al Centro Madre Speranza: fondi per nuove terapie per bimbi e persone fragiliUn contributo da azienda, dipendenti e Circolo La Sorgente per sostenere le attività della struttura. Una selezione di notizie su Ovetti di Pasqua in dono ai bimbi del... Temi più discussi: Pasqua a Genova: caccia alle uova per i bambini, giochi e musica nel centro città; Pasqua in grande stile: le colombe a uova d’autore da non perdere; Uova di Pasqua: tutte le novità più belle del 2026; Caccia alle uova di Pasqua. Nidi di Pasqua al cioccolato con cornflakes croccantiDessert: Lasciatevi conquistare da questi irresistibili nidi di Pasqua al cioccolato, un dolce semplice e goloso che profuma di festa e convivialità. Le iconiche rose del deserto croccanti si trasform ... msn.com Cibo, omogeneizzati e ovetti di Pasqua: a Busto il via alla raccolta per la cena per i più bisognosiÈ partita sabato scorso la raccolta per la cena degli avanzi di Pasqua 2026, la bella iniziativa solidale intorno a cui è nato il progetto Diamoci una mano, a Busto Arsizio. «Siamo partiti sicuram ... varesenews.it https://blog.giallozafferano.it/kissthecook/biscotti-ovetti-di-pasqua/ - facebook.com facebook