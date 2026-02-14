La giornata aretina del cardinale Pizzaballa | tantissimi in basilica Dono da 30mila euro per i bimbi di Gaza

Il cardinale Pizzaballa ha visitato ieri Arezzo per portare un messaggio di solidarietà, attirando una folla numerosa nella basilica di San Francesco. La sua presenza è stata motivata dall'emergenza umanitaria a Gaza, che lo ha spinto a donare 30mila euro per i bambini della regione. Tra gli studenti di Rondine e i cittadini locali, molti si sono riuniti per ascoltarlo e sostenere la causa.

Dagli studenti di Rondine alle centinaia di aretini che lo hanno accolto nella basilica di San Francesco. La prima giornata aretina del patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa è volata via tra strette di mani, abbracci e parole dedicate alla pace. A Gaza e in tutto il mondo. "Le slide dell'amministrazione Trump sul futuro di Gaza? Non ci sarà nessun resort a Gaza. Qualunque cosa vogliono fare non può ignorare i due milioni di persone che sono lì, che hanno perso tutto ma non la dignità. Non si potrà fare nulla contro la loro dignità". Ha affermato il cardinale durante uno degli incontri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

