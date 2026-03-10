Il dono di Umbra Acque al Centro Madre Speranza | fondi per nuove terapie per bimbi e persone fragili

Umbra Acque ha destinato una donazione al Centro Madre Speranza di Fratta Todina, un sostegno economico volto a finanziare le attività riabilitative ed educative rivolte a bambini, giovani e adulti con disabilità. La somma ricevuta servirà a migliorare le terapie e le strutture dedicate alle persone fragili. La donazione rappresenta un aiuto concreto per le iniziative del centro.

Un contributo da azienda, dipendenti e Circolo La Sorgente per sostenere le attività della struttura. Antonucci: “Esprimo un sincero ringraziamento a tutti per la sensibilità dimostrata” Una donazione economica da Umbra Acque al Centro Speranza di Fratta Todina destinata a sostenere le attività riabilitative ed educative rivolte a bambini, giovani e adulti con disabilità. La somma - 4mila euro - proviene da tre realtà interne all’azienda: un contributo diretto della società, una raccolta fondi promossa dai dipendenti in occasione delle festività natalizie e una donazione del Circolo aziendale La Sorgente. “Il sostegno di Umbra Acque rappresenta per noi un segno di vicinanza autentica e costante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Nuove Acque triplica il bonus sociale. Pronti 300mila euro per le famiglie fragiliAREZZO Nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie più fragili: Nuove Acque ha deciso di destinare 300mila euro di risorse proprie per... Leggi anche: Terni al centro dell’urologia nazionale: ecco le nuove terapie per l’ipertrofia prostatica Contenuti e approfondimenti su Umbra Acque Il bilancio di Umbra Acque. Investimenti raddoppiatiL’assemblea dei soci approva il rendiconto 2024: patrimonio da 84 milioni. E grazie ai bonus idrici sono stati distribuiti tre milioni a famiglie in difficoltà. Ben 60 milioni di investimenti, una ... lanazione.it Ferdinandi ha incontrato i dipendenti di Umbra AcqueE' stata una visita estremamente gradita quella che la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, accompagnata dal capo di gabinetto Andrea Ferroni, ha fatto giovedì mattina nelle sedi principali di ... ansa.it