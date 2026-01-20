Otto e mezzo puntata speciale | Lilli Gruber in diretta da Davos per il World Economic Forum

Mercoledì 21 gennaio, alle 20.35 su La7, Otto e mezzo si sposta eccezionalmente in Svizzera per una puntata speciale condotta da Lilli Gruber in diretta da Davos, nel giorno in cui è atteso l’intervento di Donald Trump al World Economic Forum.Una serata dedicata all’analisi del vertice mondiale.🔗 Leggi su Today.it

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

Christopher Aleo torna a Davos per il World Economic ForumChristopher Aleo partecipa nuovamente al World Economic Forum di Davos, un evento internazionale che riunisce leader politici, rappresentanti finanziari, imprenditori e accademici.

