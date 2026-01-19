Lilli Gruber non conduce questa sera Otto e mezzo. La sua assenza è dovuta a motivi personali, che hanno impedito alla giornalista e conduttrice di essere presente in studio. La trasmissione sarà affidata temporaneamente ad altri collaboratori, garantendo comunque il regolare svolgimento del programma. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali di La7.

. Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo questa sera? La conduttrice del noto talk non sarà al timone del suo programma che da anni va in onda subito dopo il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana per qualche giorno. Al suo posto, come già accaduto altre volte in passato, Giovanni Floris. I motivi dell’assenza della Gruber, per il momento, non sono stati resi noti né dalla rete né dalla diretta interessata. Quando torna Lilli Gruber. Ma quando torna Lilli Gruber ad Otto e mezzo? La giornalista dovrebbe tornare alla conduzione del suo programma nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo

Leggi anche: Otto e Mezzo, il cuore spezzato di Alessandra Moretti: da Lilli Gruber...

Leggi anche: Otto e mezzo, Lilli Gruber rimprovera Massimo Giannini: gelo in studio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Perché non c’è Lilli Gruber a Otto e mezzo: al suo posto Giovanni Floris - Ecco perché Lilli Gruber non ha condotto la puntata speciale di Otto e mezzo dedicata all’insediamento di Donald Trump. fanpage.it

Mi sono iscritta a questo gruppo perché ci si fa forza l’un l’altro condividendo il dolore che questo vuoto ci causa. Lilli è salita sul ponte dell’arcobaleno due giorni fa anzi, 48 ore fa. È l’anima più bella e pura che ho conosciuto. Me la voglio immaginare che gioc - facebook.com facebook