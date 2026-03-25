Durante un controllo di routine volto a verificare il rispetto degli arresti domiciliari, un uomo di 30 anni è stato denunciato per aver ostacolato i carabinieri e averli minacciati. L’intervento si è concluso con la segnalazione alle autorità competenti, che hanno contestato le accuse di minaccia e interruzione di pubblico servizio. L’uomo si trovava già ai domiciliari al momento dell’intervento.

Un controllo di routine per la verifica del rispetto degli arresti domiciliari si è concluso con la denuncia di un uomo per minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo si sono recati nell'abitazione di un 30enne residente a San Pietro Clarenza, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per accertarne la presenza in casa, come previsto dalle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria. L'uomo è stato trovato regolarmente all’interno dell'abitazione ma, durante il controllo, i militari hanno notato la presenza di un impianto di videosorveglianza installato nell'immobile, chiedendo chiarimenti in merito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ostacola il controllo dei carabinieri e li minaccia: denunciato 30enne ai domiciliari

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