Guerra Iran deride Trump | Siete così nei guai che negoziate con voi stessi Nove morti in Libano missili di Teheran su Israele

In Medio Oriente, la tensione si intensifica con un commento dell’Iran che prende in giro l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che sono così in difficoltà da negoziare tra loro stessi. Nel frattempo, nel Libano sono stati segnalati nove morti e sono stati lanciati missili da parte di Teheran su Israele, aggiungendosi a una crisi che si trova tra possibilità di dialogo e il rischio di un’escalation militare.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase ancora più delicata e contraddittoria, sospesa tra l’ipotesi di un negoziato e il rischio concreto di una nuova escalation militare. Da un lato il presidente Usa Donald Trump sostiene che l’Iran sia pronto a trattare, dall’altro il Pentagono rafforza la presenza americana nella regione con l’invio di 3mila paracadutisti, mentre sul terreno si moltiplicano attacchi e ritorsioni. Teheran respinge e rilancia, arrivando a deridere apertamente Washington e negando l’esistenza di veri negoziati, mentre Israele intensifica i raid anche nel cuore della capitale iraniana. Nel frattempo i missili lanciati dai Pasdaran e le tensioni nei Paesi del Golfo allargano il fronte del conflitto, rendendo sempre più fragile l’equilibrio regionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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