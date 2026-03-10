Si barrica in casa e minaccia di far esplodere le bombole di Gpl | unità speciale sul posto

Nel pomeriggio di sabato, a Massa Fiscaglia, un uomo si è barricata in casa minacciando di far esplodere le bombole di Gpl. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno gestito la situazione e sono riusciti a far cessare la minaccia senza che si registrassero feriti. Unità speciale sono state mobilitate per risolvere la crisi.

Si è concluso senza feriti, grazie all’intervento dei carabinieri, il grave episodio che nel pomeriggio di sabato 7 ha scosso la comunità di Massa Fiscaglia. Un uomo di 57 anni, in stato di forte disagio psicofisico, si è infatti barricato nella propria abitazione minacciando di far saltare in aria l’edificio con l'ausilio di bombole di gas. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo quando lo stesso 57enne ha richiesto l’intervento di un’ambulanza lamentando un malore. Una volta all'interno dell’abitazione, tuttavia, l’uomo ha impugnato un coltello da cucina minacciando gli operatori del 118 e mostrando loro una bombola di Gpl e un accendino, dichiarando l'intento di provocare un’esplosione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: sul posto i Carabinieri, isolata l’areaUn uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L'Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno.

Scoppia un incendio in casa con 3 bombole di gpl, carabinieri salvano una donna intrappolata sul balconeUna tragedia sventata quella di stamattina vicino Roma, dove i carabinieri hanno salvato una donna rimasta intrappolata sul balcone di casa durante...

Tutti gli aggiornamenti su Si barrica in casa e minaccia di far...

Argomenti discussi: Si barrica in casa con quattro bombole di Gpl e minaccia di farle esplodere.

Guagnano, si barrica in casa e apre due bombole di gas. Evitata la tragediaMomenti di paura durante un arresto: un uomo si barrica in casa e apre due bombole di gas. Carabinieri e Vigili del Fuoco intervengono evitando un’esplosione. leccenews24.it

Si barrica in casa per opporsi allo sfratto: lancia benzina, coltellata al carabiniere a JesiIn precedenza, aveva anche lanciato una bottiglietta contenente un liquido infiammabile – probabilmente benzina – accrescendo il timore per un possibile gesto estremo. Sul posto sono intervenuti le ... corriereadriatico.it