Bruxelles sgrida Zelensky per le sue minacce contro Orban

Bruxelles ha espresso disappunto per le minacce rivolte da Zelensky al primo ministro ungherese Orbán. La reazione arriva dopo che Zelensky ha pronunciato dichiarazioni considerate offensive nei confronti del leader ungherese. La situazione ha attirato l'attenzione delle istituzioni europee, che hanno deciso di intervenire pubblicamente per condannare le parole del presidente ucraino.

Bruxelles non ha potuto far finta di niente di fronte alle gravi minacce rivolte da Zelensky al primo ministro ungherese Orbán. La posizione di quest'ultimo rispetto a Kiev è piuttosto dura, ma non da giustificare un attacco così velenoso da parte del presidente ucraino. Il danneggiamento dell'oleodotto. Le scaramucce fra i due leader vanno avanti da anni. L'episodio più recente riguarda un post del premier magiaro su X in cui prometteva di spezzare "con la forza" il blocco imposto da Kiev al petrolio russo destinato l'Ungheria. L'oleodotto Druzhba infatti è attualmente fuori uso. Si tratta di una situazione inaccettabile per Budapest – e pure per Bratislava – perché c'è in gioco l'import dalla Siberia della quasi totalità del loro fabbisogno petrolifero.