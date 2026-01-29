La Juventus ha pareggiato contro il Monaco nell’ultima partita, ma ora si chiede se sia stato davvero un problema. Con gli ottavi di finale ormai alle porte, molti si concentrano sugli accoppiamenti e sulle possibilità di passare il turno. I tifosi si chiedono se il punto conquistato possa influire o meno sulla qualificazione, considerando le sfide che arriveranno. Intanto, la squadra si prepara alla prossima fase, sperando di sfruttare al meglio le occasioni che avrà davanti.

Non tutti i pareggi o sconfitte arrivano per nuocere. Specie in una competizione anomala come la Champions League, in cui un gol può cambiare le sorti di un intero cammino. Juve e Atalanta non sono riuscite a vincere negli ultimi 90 minuti della prima fase, condizionando di conseguenza il proprio percorso a partire dall'accoppiamento nei playoff. L'avversaria della Juve allo spareggio sarà il Brugge o il Galatasaray, ma se i bianconeri avessero trovato il gol avrebbero chiuso con due punti in più balzando alla posizione numero 11: quella occupata nella classifica reale dal PSG. Quest'ultima incontrerà nello spareggio il Qarabag o il Monaco, mentre agli ottavi l'accoppiamento sarebbe col Chelsea o il Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, non vincere l'ultima è stato davvero un problema? Ecco chi avrebbe affrontato coi 3 punti

