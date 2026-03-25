La Liga ha avviato azioni contro 35 siti in Francia che trasmettevano illegalmente le sue partite, a seguito di una sentenza del Tribunale di Parigi che permette di agire anche all’estero. Questa decisione consente alla lega spagnola di intervenire oltre i confini nazionali per contrastare la diffusione non autorizzata delle proprie trasmissioni. La situazione solleva interrogativi sulle strategie future della lega per tutelare i propri diritti online.

Ora il pezzotto è aggredibile anche all’estero. La Liga è intervenuta in 35 siti in Francia che trasmettevano illegalmente le sue partite, a seguito di una sentenza del Tribunale di Parigi che amplia il campo d’azione della lega spagnola anche su territorio francese. La Corte ha convalidato un approccio che abbraccia l’intero ecosistema tecnico che rende possibile la pirateria,, scrive Marca, agendo non solo contro il web visibile, ma anche contro l’architettura digitale che consente l’accesso illecito, il suo occultamento e la sua persistenza. BeIN Sports France ha svolto un ruolo chiave in questo progresso, in quanto detentrice esclusiva dei diritti della competizione in Francia, potendo così organizzare la difesa locale di tali diritti e dare piena efficacia alla procedura nel mercato francese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ora il pezzotto è aggredibile anche all’estero: la Liga fa le retate in Francia. De Siervo che si inventerà?

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