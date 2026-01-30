La Liga ha annunciato una nuova strategia contro la pirateria. Ora offre 50 euro a chi denuncia chi utilizza o vende i cosiddetti pezzotti. La proposta si concentra su ristoranti e locali pubblici, dove si continua a vedere abbonamenti illegali. Javier Tebas, presidente della Liga, sostiene che questa mossa possa aiutare a fermare il fenomeno. La scelta divide, ma l’obiettivo è chiaro: ridurre il numero di streaming pirata.

La Liga, con il suo presidente Javier Tebas, ha deciso di puntare sul settore della ristorazione e dei locali pubblici per bloccare la pirateria, dove molti abbonamenti risultano ancora illegali. Come? Con una ricompensa di 50 euro per ogni segnalazione verificata. El canal de denuncias es fácil, seguro y confidencial. Por cada denuncia válida te lo agradeceremos con 50€. Protejamos el fútbol. #PROTEJAMOSELFUTBOL #LALIGABARES — LALIGA (@LaLiga) January 30, 2026 I tifosi diventano dunque una sorta di “ispettori privati” della Liga per arginare il fenomeno della pirateria nel calcio. Chiunque si accorga che un locale sta trasmettendo le partite del campionato spagnolo illegalmente, può segnalarlo attraverso un portale ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ultima trovata della Liga per fermare la pirateria: 50 euro per chi fa la spia e denuncia il pezzotto altrui

La Liga ha deciso di mettere un premio di 50 euro a chi denuncia bar e ristoranti che trasmettono partite illegalmente.

