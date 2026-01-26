Roberto De Zerbi, noto per il suo carattere schietto, ha attirato l’attenzione della stampa francese dopo la recente vittoria contro il Lens. La sua conferenza stampa si è focalizzata principalmente sulle risposte alle critiche dei giornalisti, piuttosto che sulla partita stessa. Questa scelta ha suscitato curiosità e ha messo in evidenza il suo approccio diretto e senza fronzoli, caratteristica ormai riconoscibile nel suo stile di comunicazione.

Dopo la vittoria contro il Lens, De Zerbi dedica parte della conferenza stampa a rispondere alle critiche dei giornalisti invece che al match. Racconta L’Equipe: “Tardi sabato sera, un silenzio assoluto regnava nella vasta sala stampa del Vélodrome. Pierre Sage, con tono calmo e quasi rilassato, aveva appena riconosciuto la sua sconfitta tattica, intrappolato come il Marsiglia tre giorni prima contro il Liverpool (0-3), e Roberto De Zerbi lo ha sostituito, passo deciso, sguardo torvo, aria burbera. Cambio di scenario. Contro il capolista Lens (3-1), l’allenatore marsigliese era stato premiato per le sue scelte coraggiose, e lo si era visto correre, pazzo di gioia, dietro le sue frecce offensive sui primi due gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi, il tecnico che ama le polemiche: la Francia lo scopre solo ora (L’Équipe)

Approfondimenti su zerbi tecnico

L’ultima analisi dell’Equipe suggerisce che De Zerbi potrebbe beneficiare di un periodo di riposo, considerato che alcune sue scelte tattiche hanno generato disordine in campo.

Ultime notizie su zerbi tecnico

