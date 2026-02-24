Futuro Nazionale | Borghi Iv ' problema Vannacci con Afd e nel Governo'

Il leader di Futuro Nazionale, Borghi, denuncia che il problema di Vannacci con Afd e nel Governo nasce dalla sua affiliazione con il partito europeo Esn, collegato a Alternative fur Deutschland. Borghi sostiene che questa alleanza crea tensioni interne e mette in discussione la posizione del generale nel panorama politico italiano. La questione si acuiva quando Vannacci si unisce formalmente al gruppo europeo, suscitando reazioni tra gli altri membri del partito.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi il nuovo partito guidato dal generale Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Esn, la famiglia politica europea fondata da Alternative fur Deutschland. Un partito che è stato classificato dai Servizi segreti tedeschi come un movimento antidemocratico e a rischio eversivo, e che è diventato in Germania il crocevia tra il Parlamento e la composita galassia dell'estremismo neonazista, che si sta muovendo sul piano sociale per logorare l'intero tessuto democratico del Paese più grande d'Europa". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva. "Ma, al tempo stesso, Futuro Nazionale -aggiunge- è nel perimetro del Governo Meloni, ne ha votato la fiducia al suo battesimo parlamentare, e si riconosce nel sostegno all'Esecutivo italiano sia pure sfidandolo sulle posizioni filoputiniane e apertamente razziste come la remigrazione, che non a caso è un cavallo di battaglia di AfD.

