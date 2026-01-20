E i centri sociali si fanno il partito | Noi l’alternativa al governo Meloni
I centri sociali italiani annunciano la creazione di un nuovo movimento politico, presentandosi come un’alternativa al governo Meloni. Questo progetto mira a rafforzare l’identità della galassia antagonista, cercando di ampliare la propria presenza e influenza nel panorama politico nazionale. La nascita di questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento delle istanze sociali e politiche che caratterizzano questa realtà.
Scende in campo il partito dei centri sociali. La galassia antagonista si prepara al salto di qualità e vuole lanciare un nuovo movimento «alternativo al governo Meloni». A promuoverlo dovrebbero essere alcune delle sigle più note a cominciare da Askatasuna a Torino, il centro sociale sgomberato dopo l'assalto di alcuni suoi militanti al quotidiano La Stampa, il Labas di Bologna, lo Spin Time di Roma, il Leoncavallo di Milano, Officina99 di Napoli e altre sigle minori presenti nelle varie città italiane. Alla galassia antagonista si dovrebbero unire anche i No Tav, il sindacalismo rosso radicale, i mondi pro Pal e i collettivi universitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
