OpenAI ha deciso di chiudere Sora, l’app video AI lanciata sei mesi fa, in seguito a un accordo da un miliardo di dollari con Disney. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato molte reazioni online. La chiusura dell’app viene annunciata pochi mesi dopo la stipula del contratto tra le due aziende.

OpenAI chiude Sora, l'app video AI lanciata solo sei mesi fa, dopo un accordo miliardario con Disney. Tra entusiasmo iniziale e polemiche sul copyright, la decisione scatena reazioni virali e riaccende il dibattito sul futuro creativo dell'intelligenza artificiale. Nel mondo dell'intelligenza artificiale, sei mesi possono sembrare un'eternità, eppure per Sora sono bastati per passare da promessa rivoluzionaria con Disney a capitolo già archiviato. La decisione di OpenAI di chiudere l'app apre una frattura tra innovazione, industria e creatività. Da fenomeno virale a addio improvviso: l'ascesa e la caduta di Sora Nel giro di poche ore, un messaggio può trasformarsi in evento globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney, OpenAI spegne Sora dopo l’accordo da 1 miliardo di dollari: il caso infiamma il web

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