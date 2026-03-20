OpenAI sta sviluppando una nuova “super app” desktop che integrerà ChatGPT, un generatore di codici e un browser. L’obiettivo è unificare strumenti diversi in un’unica piattaforma, facilitando l’accesso e l’utilizzo quotidiano dell’intelligenza artificiale. La compagnia sta concentrando gli sforzi su questa soluzione, che potrebbe rivoluzionare l’esperienza degli utenti nel campo dell’AI.

OpenAI prepara una svolta strategica che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo l’AI ogni giorno. Secondo diverse fonti autorevoli, l’azienda sta lavorando a una “ super app ” desktop capace di unificare strumenti oggi separati. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’esperienza e trasformare l’intelligenza artificiale in un vero assistente operativo. Al centro del progetto ci saranno integrazione, produttività e automazione avanzata. Anche se non esiste ancora una data ufficiale, la direzione intrapresa è già molto significativa. La nuova applicazione nasce da una riflessione interna: negli ultimi anni, OpenAI ha sviluppato diversi strumenti separati, ma questa frammentazione ha rallentato lo sviluppo e reso più difficile mantenere standard elevati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - OpenAI annuncia un cambio importante: è al lavoro su una “super app” Desktop con ChatGPT, generatore di codici e bowser

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