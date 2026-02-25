Referendum sulla giustizia | ' Le Ragioni del Sì' esperti a confronto
Si terrà giovedì 26 febbraio presso il Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere un covegno dal titolo ‘Le Ragioni del Sì', che ha ad oggetto l'imminente referendum della Giustizia del 22 e 23 marzo.Si confronteranno sul tema Carlo Sarro presidente Comitato per il Sì-. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche:
Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"
Referendum Giustizia 2026: a Napoli il confronto tra le ragioni del “SÌ” e del “NO”
Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no a confronto
Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla giustizia e salute. Perchè votare NO; Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale.
Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it
Sondaggi referendum Giustizia: una panoramica su tutti gli istituti demoscopiciDa Termometro Politico, vi facciamo una panoramica sulla situazione su tutti i sondaggi relativi al referendum sulla Giustizia. termometropolitico.it
Referendum giustizia, prosegue il dibattito fra le ragioni dei sì e quelle del no - facebook.com facebook
Referendum giustizia, Padellaro: "La vicenda di Rogoredo inciderà molto, autogol politico straordinario" #Dimartedì x.com