Una nuova moto elettrica, progettata per non cadere mai, sarà disponibile a partire da maggio. La startup sino-indonesiana Omoway Technology ha annunciato l'apertura dei preordini e la data ufficiale di lancio del veicolo. La presentazione del prodotto è prevista nei prossimi mesi, con dettagli sulla disponibilità e sulle caratteristiche tecniche comunicati dalla società.

A guardarla di fretta sembra uno strano incrocio tra un maxi scooter Yamaha TMax e un pickup Tesla Cybertruck ma, a studiarsela bene, la Omo X di Omoway Technology è qualcosa di mai visto prima: è una moto elettrica che si guida da sola, che sta in piedi da sola e che, di conseguenza, non cade mai. Omoway è una startup creata da un gruppo di ingegneri e imprenditori cinesi, tra i quali ci sono alcuni ex XPeng. Le prime notizie su questo progetto risalgono a luglio del 2025 ma, adesso, l'azienda ha ufficializzato l'arrivo sul mercato: Omo X sarà in vendita a partire da fine maggio 2026. Il design di Omo X è decisamente ardito: linee tagliate e carene abbondanti, a coprire il cuore del sistema che permette a questo scooterone elettrico di stare in piedi da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Omo X: la moto elettrica che non cade mai arriva a maggio

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