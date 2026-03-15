Oltre le Onde domenica prossima a Manfredonia

Domenica prossima a Manfredonia si terrà l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura” promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere. L’appuntamento è fissato per le 9 del mattino e coinvolgerà i partecipanti in attività legate al mare e alla natura, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso esperienze pratiche.

Domenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere Domenica 22 marzo alle ore 9.30, con ritrovo presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere. L’iniziativa culminerà con un’uscita in mare che vedrà protagonisti i ragazzi che hanno preso parte al percorso, accompagnati dagli operatori e dai volontari coinvolti nel progetto. “Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Oltre le Onde, domenica prossima a Manfredonia Articoli correlati “Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Domenica no per l’Under 17 del Manfredonia CalcioTermina con una netta sconfitta la gara esterna dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della Seconda Fase Regionale. Altri aggiornamenti su Oltre le Onde domenica prossima a... Discussioni sull' argomento Oltre le Onde, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e natura; Manfredonia, Oltre le Onde: uscita in mare per il progetto di inclusione dedicato ai ragazzi con disabilità; Delfini danzano al largo di Lignano, la famigliola sorprende i bagnanti in gita in barca: Sembrava volessero giocare con noi; Oltre le Onde a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e natura. MANFREDONIA INCLUSIONE Oltre le Onde, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo alle ore 9.30, con ritrovo presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si terrà l’evento conclusivo del progetto Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura, promo ... statoquotidiano.it Ieri è venuto a vedermi a teatro Enzino Iacchetti. Oltre al piacere enorme è stato davvero un onore per me ricevere i complimenti da un artista del suo livello. Ormai quando valuto le persone le valuto in base al loro coraggio. Enzo è una persona coraggiosa, u facebook #InterAtalanta, la risposta del pubblico interista: oltre 74.300 spettatori x.com