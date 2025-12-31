Terni la mostra ‘Emozioni 2026’ al BctLab | Mettere in evidenza il talento degli artisti locali GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, presso la BctLab, è stata inaugurata la mostra ‘Emozioni 2026’, aperta dal 30 dicembre. L’esposizione si propone di mettere in risalto il talento degli artisti locali, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro creazioni. Un’occasione per conoscere e valorizzare la scena artistica del territorio, attraverso un percorso espositivo che invita alla riflessione e alla scoperta.

