Terni la mostra ‘Emozioni 2026’ al BctLab | Mettere in evidenza il talento degli artisti locali GALLERIA FOTOGRAFICA
A Terni, presso la BctLab, è stata inaugurata la mostra ‘Emozioni 2026’, aperta dal 30 dicembre. L’esposizione si propone di mettere in risalto il talento degli artisti locali, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro creazioni. Un’occasione per conoscere e valorizzare la scena artistica del territorio, attraverso un percorso espositivo che invita alla riflessione e alla scoperta.
‘Emozioni 2026’ è il titolo della mostra che ha debuttato, martedì 30 dicembre, negli spazi della BctLab. Protagonisti alcuni artisti locali indipendenti che hanno deciso di dar vita ad una esposizione per: “Mettere in evidenza il talento” mdi ognuno. Gli orari di apertura sono i seguenti: tutti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
