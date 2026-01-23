Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza

Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza ad Arezzo. Ballerino, coreografo e conduttore televisivo, è noto per la sua partecipazione a “Amici” e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nato nel 1983, Sacchetta ha sviluppato un percorso professionale versatile, che lo ha portato a lavorare come insegnante e autore. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la sua esperienza nel settore della danza e dello spettacolo.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Ballerino e personaggio televisivo, Marcello Sacchetta, uno dei volti più amati di Amici, si distingue per una carriera eclettica da ballerino, coreografo e insegnante oltre che conduttore televisivo ed autore Classe 1983, legato sentimentalmente alla collega Giulia Pauselli e amico fraterno di Stefano De Martino con il quale ha condotto il day time del talent Amici e partecipato alla trasmissione. Stasera tutto è possibile, si è appassionato alla danza fin dai primi anni di età, guardando alla televisione le esibizioni di Michael Jackson. A 13 anni vince i Campionati Europei di Boogie-Woogie & Rock and Roll e nello stesso anno firma il suo primo contratto per il videoclip di Mi fai stare Bene di Biagio Antonacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza Rossella Brescia sarà ospite de La Maison della Danza il 18 gennaioIl 18 gennaio, La Maison della Danza ad Arezzo accoglierà Rossella Brescia, artista eclettica e amatissima nel panorama italiano. Leggi anche: Mattia Tuzzolino: una superstar dell’hip hop ospite de La Maison della Danza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Una nuova imperdibile masterclass: ad Arezzo arriva Marcello Sacchetta. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli in crisi, hanno deciso di prendersi spazioA riportare l’indiscrezione di una crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è stata Deianira Marzano. Secondo fonti vicine alla coppia e consultate dall’esperta di cronaca rosa, i due ballerini ... dilei.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.