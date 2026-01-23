Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza
Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza ad Arezzo. Ballerino, coreografo e conduttore televisivo, è noto per la sua partecipazione a “Amici” e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nato nel 1983, Sacchetta ha sviluppato un percorso professionale versatile, che lo ha portato a lavorare come insegnante e autore. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la sua esperienza nel settore della danza e dello spettacolo.
Arezzo, 23 gennaio 2026 – Ballerino e personaggio televisivo, Marcello Sacchetta, uno dei volti più amati di Amici, si distingue per una carriera eclettica da ballerino, coreografo e insegnante oltre che conduttore televisivo ed autore Classe 1983, legato sentimentalmente alla collega Giulia Pauselli e amico fraterno di Stefano De Martino con il quale ha condotto il day time del talent Amici e partecipato alla trasmissione. Stasera tutto è possibile, si è appassionato alla danza fin dai primi anni di età, guardando alla televisione le esibizioni di Michael Jackson. A 13 anni vince i Campionati Europei di Boogie-Woogie & Rock and Roll e nello stesso anno firma il suo primo contratto per il videoclip di Mi fai stare Bene di Biagio Antonacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
