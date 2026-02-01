La Coppa Toscana Aerial 2026 si è svolta ad Arezzo sabato scorso, portando a casa un oro e un argento per le ballerine de La maison della danza. La competizione, organizzata dal Csen, ha visto le giovani atlete mettersi in gioco e conquistare i primi premi, regalando soddisfazioni alla scuola di danza. La mattina si è aperta con entusiasmo e si è conclusa con i risultati che fanno ben sperare per le prossime tappe.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ArezzoNotizie La Coppa Toscana Aerial 2026 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale Csen ha fatto tappa ad Arezzo sabato 31 gennaio 2026. L’occasione per vedere in un’unica giornata tantissimi modi diversi di intendere la danza aerea, dal cerchio al tessuto, dall’amaca agli attrezzi misti, nella cornice del Teatro Mecenate. Il concorso di danza è sempre un evento speciale per tutti i ballerini. L’atmosfera della gara, l’esibizione di fronte al pubblico, il confronto inevitabile con le altre scuole – non solo per il livello di bravura raggiunto ma anche per i costumi, le musiche e le coreografie – rappresentano un punto importante nella vita di ogni giovane ballerino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su La Maison Della Danza

La Coppa Toscana Aerial 2026 si è svolta ad Arezzo sabato scorso, portando a casa un oro e un argento per le ballerine de La Maison della Danza.

Rossella Brescia ha tenuto uno stage di danza moderna presso La Maison della Danza di Arezzo, il 18 gennaio 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Maison Della Danza

Argomenti discussi: Un oro e un argento per Zoz ai Campionati Italiani U12 di salto e combinata a Tarvisio; Un oro e un argento ai Campionati Nazionali che valgono una storia intera; ITALIA-OMAN, un doppio oro ed un doppio argento per i Mixed Azzurri; Oro: può salire ancora, ma è davvero un bene rifugio?.

Crollo del mercato di oro e argento dopo la nomina di Kevin Warsh alla Fed, perché la caduta è un allarmeI prezzi di oro e argento sul mercato, beni rifugio per eccellenza, hanno subito pesanti ribassi dopo la nomina di Warsh alla Fed da parte di Trump ... virgilio.it

Investire nell’oro fisico: bilancio 2025, prospettive 2026 e ruolo in un portafoglio equilibratoIl 2025 è stato un anno eccezionale per l’oro. I prezzi hanno raggiunto nuovi massimi storici, con una crescita molto significativa rispetto agli anni precedenti ... bergamonews.it

Coppa Toscana: oro e argento per le ballerine de La Maison della Danza - facebook.com facebook

Coppa Toscana: oro e argento per le ballerine de La Maison della Danza #Arezzo #ballo #coppatoscana #danza #MaisondellaDanza arezzoinforma.it/coppa-toscana-… x.com