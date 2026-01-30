Per Acieloaperto arrivano i White Lies alla Rocca Malatestiana
La musica torna protagonista alla Rocca Malatestiana con la 14esima edizione di Acieloaperto. Martedì 28 luglio, i White Lies salgono sul palco per un concerto che promette di attirare molti appassionati. La band britannica, molto amata in Italia, è pronta a scaldare il pubblico con il suo rock energico. L’evento si preannuncia tra i più attesi dell’estate in zona.
La rassegna musicale Acieloaperto apre alla sua 14esima edizione con l'annuncio del ritorno in Romagna di una delle band rock più amate: martedì 28 luglio in concerto alla Rocca Malatestiana arrivano i White Lies. Si tratta dell'unico concerto in regione del tour estivo della band londinese, che torna sulla scena musicale con "Night Light", il settimo album in studio pubblicato da PIAS lo scorso novembre. Un'occasione unica per vivere dal vivo l'energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni.
