officinarkitettura svela les heures dorées10 al fuorisalone di milano dal 20 26 aprile 2026

Dal 20 al 26 aprile 2026, presso il Fuorisalone di Milano, sarà aperta al pubblico l’esposizione “Les Heures Dorées10” promossa da Officinarkitettura. La mostra si propone come un omaggio all’eleganza dell’haute couture e alle figure che hanno influenzato la storia della moda. L’evento si svolgerà in uno spazio dedicato all’interno della fiera, con installazioni e materiali che richiamano il mondo dell’alta moda.

La manifattura italiana presenta in anteprima la nuova collezione “Les Heures Dorées10” presso lo showroomOrnare, in Via Manzoni 30 a Milano, nel cuore del quadrilatero del design e della moda. “Les Heures Dorées10” nasce come omaggio all’eleganza senza tempo dell’haute couture e ai grandi protagonisti che hanno segnato la storia della moda. La collezione si ispira agli stilisti più iconici del Novecento, reinterpretandone l’estetica attraverso un linguaggio contemporaneo applicato al mondo del wallcovering e delle superfici decorative. Un attento studio dei dettagli sartoriali, delle trame tessili, dei ricami e delle texture pregiate si traduce in rivestimenti dal forte valore materico e scenografico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - officinarkitettura svela “les heures dorées10” al fuorisalone di milano, dal 20/26 aprile 2026 Articoli correlati Vacanze di Pasqua 2026, scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile: il calendarioQuest’anno la Pasqua si celebrerà il 5 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 2 aprile... Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 20 al 26 marzo 2026Nuove mostre, presentazioni, incontri e attività per tutta la famiglia compongono il programma promosso questa settimana da Roma Capitale,...