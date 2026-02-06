Farmaci anti-obesità per perdere pochi chili? ‘Una moda che insidia la salute’

La tendenza a usare farmaci anti-obesità per perdere pochi chili si diffonde sui social, anche prima che i nuovi medicinali arrivino ufficialmente in Italia. Sempre più persone cercano di smaltire qualche chilo di troppo con queste incretine, ma gli esperti avvertono: si tratta di una moda che può mettere a rischio la salute. Le autorità sanitarie monitorano da vicino questa corsa al trattamento, mentre i medici invitano a valutare con attenzione ogni scelta.

Nata sui social prima ancora che i nuovi anti-obesità arrivassero sul mercato italiano, la moda delle incretine per perdere pes o non accenna a scemare. Farmaci promossi da numerosi studi per gli effetti contro obesità, diabete e patologie correlate, ma a preoccupare gli specialisti è l’uso off-label, magari per perdere pochi chili o da parte di persone magre. Chi non conosce un cugino, un vicino di casa o di scrivania che li prende da qualche tempo? “Sì, è un tema che preoccupa, perché l’uso off-label sposta il farmaco fuori dal perimetro in cui il rapporto fra beneficio e rischio è stato valutato e approvato dalle autorità regolatorie”, risponde a LaSalute di LaPresse Adele Romano, coordinatrice del Gruppo di lavoro ‘Obesità, Sindrome Metabolica e Disordini Alimentari’ della Società Italiana di Farmacologia (Sif) e professoressa associata di Farmacologia alla Sapienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide sono efficaci nel favorire la perdita di peso.

