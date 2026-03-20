Obesità oltre il peso e lo stigma

L’obesità è una malattia cronica e multifattoriale che comporta un accumulo eccessivo di grasso corporeo. È associata a un’infiammazione silente di basso grado che si ripresenta nel tempo. La condizione non è trasmissibile e si manifesta con un peso superiore alla norma. Si tratta di una problematica complessa, che coinvolge diversi aspetti della salute e del corpo umano.

Malattia cronica, multifattoriale associata a una infiammazione silente di basso grado, recidivante, non trasmissibile, caratterizzata da un anomalo eo eccessivo accumulo di grasso corporeo. Recita più o meno così la definizione dell’OMS condivisa da società scientifiche internazionali e italiane che cambia il paradigma dell’incremento ponderale come conseguenza del mangiare tanto e consumare poco. E non è neppure vero che basti mangiare meno per dimagrire. La scienza si sta direzionando verso un approccio radicalmente nuovo, che considera l’obesità come una condizione dismetabolica in cui si accumula grasso nonostante il paziente non mangi molto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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