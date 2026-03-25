Daniela Santanchè ha presentato le proprie dimissioni da ministra del Turismo attraverso una lettera indirizzata alla premier. La decisione è stata comunicata pubblicamente, con la ministra che ha affermato di obbedire, pur dichiarando di sentirsi amareggiata. La notizia arriva dopo che la stessa ha deciso di lasciare l’incarico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

ROMA – Daniela Santanchè ha formalizzato le proprie dimissioni dal ruolo di ministra del Turismo, annunciando la decisione con una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni. La parlamentare ha spiegato di aver deciso di fare un passo indietro su richiesta della presidente del Consiglio, concludendo così il suo percorso ministeriale. La lettera alla premier «Cara Giorgia, ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione», scrive Santanchè nella missiva. La ministra sottolinea con... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Daniela Santanchè si dimette da ministra del Turismo: «Obbedisco, ma resto amareggiata»

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