Obbedisco Daniela Santanché si dimette da Ministra del Turismo

Daniela Santanché ha annunciato le proprie dimissioni da ministro del Turismo, inviando un messaggio alla presidente del Consiglio. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio scritto, in cui si rivolge direttamente alla premier, e contiene la frase “Obbedisco”. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata ufficialmente dal ministro.

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro”. Con questa parole Daniela Santanchè lascia l’incarico di Ministro del Turismo. Ad intimarlo era stata ieri sera la Premier Giorgia Meloni, alla quale l’ormai ex ministro ha risposto in forma epistolare. “Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo”, continua Santanché, spiegando le ragioni dell’iniziale diniego alla richiesta di Meloni. “Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato d’animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilità ad una mia immediata dimissione perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum e perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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