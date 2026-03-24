È stato raggiunto un accordo riguardo al Piano Economico-Finanziario e alla gratuità dei parcheggi nel progetto del nuovo stadio di Cagliari. Tuttavia, rimane ancora da risolvere un ultimo aspetto per completare l'intesa. I dettagli dell'intesa sono stati resi noti, ma alcune questioni devono essere definite prima di procedere con il via libera definitivo.

Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Borussia Dortmund, clamorosa svolta per Schlotterbeck: definito il futuro del difensore tedesco! Lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Cagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni Malen rinato alla Roma, anche il ct Koeman esulta: «Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. Passi in avanti importantissimi!

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