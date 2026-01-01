Cancelo Inter accelerazione decisiva | Fabrizio Romano fa il punto della situazione

Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione di João Cancelo all’Inter. Il club nerazzurro ha identificato il laterale portoghese come priorità nel mercato in corso e sta accelerando le trattative per definire il trasferimento. La fase decisiva della trattativa si avvicina, con le parti impegnate a trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le società.

Inter News 24 Cancelo Inter, la trattativa entra nella fase cruciale: il club nerazzurro ha scelto il laterale portoghese come rinforzo prioritario. Arrivano nuovi e significativi aggiornamenti sul possibile ritorno di Joao Cancelo in Italia, con l'Inter che spinge per definire l'operazione nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha ormai sciolto ogni riserva sul profilo del laterale portoghese, individuato come rinforzo ideale per la corsia destra. La dirigenza interista sta lavorando con decisione sia con l'entourage del giocatore sia con l' Al-Hilal, club proprietario del cartellino, per trovare una soluzione sostenibile dal punto di vista economico.

