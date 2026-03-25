L’ex gieffina nata a Legnano ha condiviso sui social le prime foto che ritraggono la sua relazione sentimentale. Le immagini mostrano momenti insieme a una persona non identificata. La pubblicazione è avvenuta nei giorni scorsi e ha attirato l’attenzione dei follower. La donna ha scelto di rendere pubblica questa novità attraverso i propri canali di comunicazione online.

Legnano (Milano), 25 marzo 2026 – Nuovo amore per l’ex gieffina Francesca Rocco, originaria di Legnano. Francesca (“Chicca”) attraverso i social ha ufficializzato il legame con Antonio Braucci, classe ‘82, nato a Napoli e chirurgo estetico di professione. Il volto tv a novembre aveva annunciato la rottura con Giovanni Masiero, conosciuto nel 2014 proprio dentro la Casa del Grande Fratello e dal quale ha avuto due bambine. L’annuncio della rottura con Giovanni Masiero. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni – aveva scritto Francesca in un lungo post su Instagram, chiedendo rispetto e delicatezza -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo amore per l’ex gieffina legnanese Francesca Rocco: le foto “ufficiali” sui social

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