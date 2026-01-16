Cesare Cremonini ufficializza l’amore con Caterina Licini | sui social le foto di un viaggio di coppia negli Stati Uniti

Cesare Cremonini ha condiviso sui social immagini di un viaggio negli Stati Uniti con Caterina Licini, confermando ufficialmente la relazione. L’artista, noto per la sua carriera musicale, aveva già parlato pubblicamente del suo stato sentimentale, dichiarando di essere innamorato. Questa novità arriva dopo la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti, offrendo un nuovo capitolo personale per Cremonini.

“ Sono innamorato, non vado oltre “, aveva detto Cesare Cremonini in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, nella quale parlava anche della fine della relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti. E le cronache rosa ora riportano il nome del nuovo amore del cantautore: si chiama Caterina Licini, ha 30 anni, è un ex volto di Amici. Lui, 45 anni, ha postato molte foto di un viaggio che la coppia ha fatto negli Usa. E alcuni giornali, compreso Vanity Fair, confermano che si tratta di amore, anzi di un amore che va avanti da tempo, come sostenevano certi rumors cominciati a circolare da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cesare Cremonini ufficializza l’amore con Caterina Licini: sui social, le foto di un viaggio di coppia negli Stati Uniti Leggi anche: Cesare Cremonini ufficializza sui social la storia d'amore con Caterina Licini Leggi anche: Cesare Cremonini ufficializza la storia con Caterina Licini: le foto del viaggio in USA Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cesare Cremonini il dolce gesto che conferma l’amore con Caterina Licini. Cesare Cremonini ufficializza l’amore con Caterina Licini: sui social, le foto di un viaggio di coppia negli Stati Uniti - Il cantautore conferma la relazione con l'ex volto di Amici postando immagini della coppia negli Stati Uniti dopo i rumors degli ultimi mesi ... ilfattoquotidiano.it

