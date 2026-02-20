Il garante per la privacy al Comune | no alle body cam della polizia locale

Parere negativo del garante privacy alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali presentata dal Comune di Pescara Il garante per la privacy dice no al Comune di Pescara per le body cam della polizia locale.Ravvisato il rischio di trasferimento dei dati verso paesi extra Ue. Numerose le criticità riscontrate nel sistema nonostante le indicazioni fornite dall’autorità nel corso di più interlocuzioni. Per quanto concerne la sicurezza delle soluzioni tecnologiche scelte, il Garante ha accertato che le modifiche inserite nell’ultima valutazione di impatto non forniscono risposta alle richieste di approfondimento tecnico formulate dall’ufficio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

