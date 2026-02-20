Il garante per la privacy al Comune | no alle body cam della polizia locale
Il garante per la privacy ha bloccato l’uso delle telecamere indossate dagli agenti di polizia locale a Pescara. La decisione nasce dal timore che i dati raccolti possano essere inviati a paesi al di fuori dell’Unione Europea, senza adeguate protezioni. Il Comune aveva avviato i test con le body cam per aumentare la sicurezza, ma ora dovrà rivedere le proprie procedure per rispettare le normative sulla tutela dei dati personali.
Parere negativo del garante privacy alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali presentata dal Comune di Pescara Il garante per la privacy dice no al Comune di Pescara per le body cam della polizia locale.Ravvisato il rischio di trasferimento dei dati verso paesi extra Ue. Numerose le criticità riscontrate nel sistema nonostante le indicazioni fornite dall’autorità nel corso di più interlocuzioni. Per quanto concerne la sicurezza delle soluzioni tecnologiche scelte, il Garante ha accertato che le modifiche inserite nell’ultima valutazione di impatto non forniscono risposta alle richieste di approfondimento tecnico formulate dall’ufficio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Drone e body cam, rinforzi per la polizia locale
Leggi anche: Licenziata perché "beccata" al ristorante mentre era in malattia: il Garante multa il Comune per violazione della privacy
She gave up her happiness to save her sister.The sister returns to take revenge in disguise! #drama
Argomenti discussi: Garante: l’accesso alla email del lavoratore licenziato vìola la privacy; Sanzioni Privacy: il Tribunale di Roma ferma i ritardi del Garante; Il Garante privacy boccia le body cam per la polizia locale di Pescara; Garante privacy: podcast A proposito di privacy – I diritti dei lavoratori.
Garante Privacy sanziona eCampus sul riconoscimento facciale nella formazione onlineCondanna a pagare 50mila euro per l'Università eCampus per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di numerosi partecipanti ai corsi online di abilitazione all'insegnamento ... ilsole24ore.com
Per Guido Scorza le dimissioni dal Garante della privacy sono la decisione giusta per motivi ingiusti. In questa intervista ci spiega perchéDal caso Ray-ban Meta ai rapporti con il suo studio legale E-Lex, dalle spese contestati ai mesi di fuoco nel collegio: il racconto dell'avvocato che ha fatto un passo indietro dopo lo scandalo che ha ... wired.it
Il Comitato Parco Paradiso: “Il Comune si faccia garante del territorio e dei cittadini” - facebook.com facebook