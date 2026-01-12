La Nissan Wave 2026 è una citycar elettrica basata sulla nuova piattaforma Twingo, progettata per offrire un’opzione compatta e sostenibile per gli spostamenti urbani. Sebbene le informazioni ufficiali siano ancora in fase di conferma, le anticipazioni indicano un veicolo pensato per ottimizzare la mobilità cittadina, con un design funzionale e tecnologie innovative. Di seguito, le ultime novità disponibili sulla futura citycar Nissan.

Ecco tutte le ultimissime informazioni sulla nuova Nissan Wave 20262027 — la piccola elettrica urbana che Nissan sta preparando (le informazioni ufficiali NON sono ancora confermate al 100%, ma le anticipazioni e fonti di settore sono abbastanza consistenti): 1. Cos’è la Nissan Wave?. La Nissan Wave sarà una city-car elettrica compatta, pensata per l’uso urbano quotidiano, con prezzi accessibili e dimensioni molto ridotte (ideale per città e parcheggi stretti). Non si tratta di un concept isolato: è parte della strategia elettrica di Nissan per tornare a competere nel segmento delle piccole BEV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan Wave 2026: citycar elettrica su base nuova Twingo

Leggi anche: Nuova Nissan Juke 2026: atto terzo, sarà elettrica

Leggi anche: Nuova Twingo. Monella elettrica ad alta tecnologia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nissan Wave sta arrivando, tutto quello che sappiamo sulla nuova piccola citycar elettrica; Nissan Wave: la Twingo avrà una gemella diversa; Nissan Wave, la sorella della Twingo sta arrivando; Nuova Nissan Leaf: versioni, allestimenti e prezzi per il mercato italiano.

Nissan, la nuova city car: come sarà la Wave da 20.000 euro - La Wave rappresenta la "buona opportunità" per democratizzare l'elettrico e presidiare segmenti chiave con un'auto dal prezzo accessibile. motorisumotori.it