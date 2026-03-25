Il 27 marzo si svolgerà un’asta di titoli di Stato che comprenderà due Btp a medio e lungo termine e un CctEu. I rendimenti previsti per queste emissioni sono stati comunicati e riguardano le diverse scadenze e caratteristiche di ciascun titolo. La data segna una nuova operazione di mercato per il settore dei titoli di Stato.

Il 27 marzo si terrà l’asta per i titoli di Stato a medio e lungo termine, che includerà due diversi Btp e un CctEu. Le prenotazioni andranno completate come di consueto il giorno precedente, mentre il regolamento delle sottoscrizioni arriverà il 1° aprile. In totale, l’emissione ordinaria vale 8,5 miliardi di euro, con un possibile supplemento fino a più di 10 miliardi. I rendimenti saranno potenzialmente alti, anche per l’aumento dello spread portato dalla guerra in Iran, che nelle ultime settimane ha destabilizzato i mercati obbligazionari, facendo alzare i rendimenti del benchmark dei titoli di Stato, il Btp a 10 anni, che è uno di quelli messi all’asta in questi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova emissione di Btp a medio e lungo termine e CctEu, i rendimenti previsti

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