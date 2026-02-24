emissione btp e ccteu di medio lungo termine a febbraio scadenze e rendimenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di Btp e CCTeu di medio-lungo termine a febbraio, a causa delle esigenze di finanziamento per coprire il debito pubblico. Sono previste scadenze diverse e rendimenti variabili a seconda delle tipologie di titoli. La scelta delle date e delle aliquote mira a garantire condizioni favorevoli per gli investitori. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’andamento di questa operazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato il calendario e le condizioni per la prossima emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine. L’operazione coinvolge Btp a 5 anni, Btp a 10 anni e CCTeu. Le sottoscrizioni seguiranno un programma fissato per fine febbraio 2026, con regolamento previsto per l’inizio di marzo. Il collocamento avverrà tramite asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo e della quantità emessa. Il pubblico può prenotare i titoli presso gli intermediari autorizzati entro il 25 febbraio. Come di consueto, l’ importo minimo sottoscrivibile è fissato a 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Spread Btp-Bund a 61 e rendimenti al 3,41%, cosa aspettarsi dall’asta medio-lungo termineQuesta mattina, i mercati italiani hanno aperto con lo spread stabile a 61 punti, confermando una certa calma tra Btp e Bund.

Emissione Btp di febbraio in asta, i rendimenti delle cedole e le dateIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di tre nuove tranche di Btp, con scadenza il 12 febbraio 2026.

