Spread Btp-Bund a 61 e rendimenti al 3,41% cosa aspettarsi dall’asta medio-lungo termine

Questa mattina, i mercati italiani hanno aperto con lo spread stabile a 61 punti, confermando una certa calma tra Btp e Bund. Anche i rendimenti dei titoli di Stato si mantengono al 3,41%. L’attenzione ora si concentra sull’asta di metà e lungo termine in programma, che potrebbe dare indicazioni su come si muoveranno i mercati nei prossimi giorni.

Durante i primi minuti dell’apertura di giovedì 12 febbraio lo spread Btp-Bund è rimasto stabile a 61 punti, così come i rendimenti dei titoli di Stato. Il mercato degli strumenti di debito dei principali Paesi europei è rimasto solido nonostante gli scossoni su quelli finanziari, soprattutto alla Borsa italiana, causati da una fuga degli investitori dai titoli legati al risparmio gestito. Niente cambiamenti sensibili per i rendimenti, che si sono mantenuti sostanzialmente identici proprio nei giorni in cui per lo Stato era più importante, quelli delle prime aste del mese. Ieri 11 febbraio si è conclusa quella dei Bot, mentre oggi 12 febbraio si terrà quella per gli strumenti a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 61 e rendimenti al 3,41%, cosa aspettarsi dall’asta medio-lungo termine Approfondimenti su Spread Btp Bund Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei Bot Questa mattina, lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti base. Spread Btp-Bund in calo a 61 punti, rendimenti al 3,44%: i titoli su cui investire Questa mattina i mercati hanno aperto con il segno più. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Spread Btp Bund Argomenti discussi: Spread Btp/Bund ai minimi: risparmi miliardari per l’Italia; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 61 punti base; Spread Btp-Bund a due anni quasi zero, svolta storica sui mercati; BTp, emessi 14 mld nuovo benchmark a 15 anni: domanda record a oltre 157 mld. Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 60,7 puntiAvvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 60,7 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,40% dal 3,39% della vigilia. (ANSA). (ANS ... ansa.it Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei BotRendimenti in calo e spread tra Btp e Bund stabile in apertura preparano il terreno per la prima asta di titoli di Stato italiani di febbraio ... quifinanza.it Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 60,7 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,40% #ANSA x.com Alle ore 10.10 il FTSEMib perdeva lo 0,79% a 46.432 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 46.267 punti e un massimo di 46.858 punti. Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 60 punti, con il rendimento del Btp decennale che si attesta poco sopra il 3,4%. # - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.