La magia del Carnevale in provincia di Salerno | tutti gli eventi in programma

Il Carnevale infiamma la provincia di Salerno. Per tutto febbraio, le strade si riempiono di maschere, carri e allegria. Gli eventi si svolgono in diverse località, dall'Agro Nocerino al Cilento, attirando tante persone di tutte le età. La festa è diventata un appuntamento fisso che unisce comunità e visitatori, pronti a vivere momenti di spensieratezza e colore.

Dall'Agro Nocerino al Cilento, le date e i luoghi delle manifestazioni previste sul territorio provinciale, tra edizioni storiche e nuovi appuntamenti Il Carnevale si accende in provincia di Salerno con un fitto calendario di eventi che, per tutto il mese di febbraio, animerà diverse località del territorio, dall'Agro Nocerino al Cilento. A Maiori torna il 52° Gran Carnevale Maiorese, in programma nelle giornate del 15, 17 e 22 febbraio. Spostandosi a Capaccio Paestum, l'appuntamento è con la 46a Gran Festa di Carnevale, che si svolgerà l'8, il 14, il 15 e il 17 febbraio. Anche l'Agro Nocerino Sarnese presenta diverse iniziative: a Sarno il Carnevale Sarnese occuperà le date dell'1, 8, 15, 16 e 17 febbraio, mentre a Scafati il Carnevale Scafatese è previsto per il 16, 17 e 22 febbraio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

