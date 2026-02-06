Prato si prepara a festeggiare il Capodanno cinese, ma questa volta la serata ha un sapore speciale. La comunità cinese della città ha deciso di fare qualcosa di concreto, donando una somma di denaro all’Ant, l’associazione che si occupa di aiutare chi è in difficoltà. La serata di festeggiamenti si trasforma così in un gesto di solidarietà, dimostrando ancora una volta come le tradizioni possano unire e rafforzare i legami tra le diverse comunità.

Prato, 6 febbraio 2026 - Una serata di festeggiamenti e solidarietà. Anche a Prato si celebra il Capodanno cinese che oltre a essere un simbolo di unità e integrazione tra popoli e comunità, oggi diventa anche un simbolo di solidarietà. In concomitanza con i festeggiamenti del Capodanno, si è tenuta, presso il ristorante Jufu a Prato, la cena per la riunione annuale congiunta del Capodanno Cinese organizzato dall’associazione per la promozione del Commercio Prato Italia-Cina, dall’associazione del Fujian d’Italia e l’associazione dell’industria dell'abbigliamento Italia-Cina. Fondazione Ant ha avuto il privilegio di essere ospite a questa magnifica serata di festeggiamenti e solidarietà e ringrazia gli organizzatori e gli ospiti per la generosità e il sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capodanno all'insegna della solidarietà: donazione della comunità cinese ad Ant

