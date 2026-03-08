8 marzo 2026 | solidarietà prevenzione e donazione al centro della Giornata internazionale della donna

L'8 marzo 2026 si concentra sulla Giornata internazionale della donna, con iniziative che evidenziano solidarietà, prevenzione e donazione di sangue. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di prendersi cura della propria salute e promuove la donazione come atto di prevenzione. Sono previste attività e campagne per coinvolgere le donne e il pubblico in generale su questi temi.

Una giornata interamente dedicata all'importanza della #salute, della donazione del sangue che è anche prevenzione e prendersi cura di se stesse. Il presidente DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco Campania Tommaso Delli Paoli in prima linea per celebrare la Giornata internazionale della donna e porre l'accento sulla prevenzione e sulla cultura del dono, per prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni sui corretti stili di vita. “Solidarietà e salute ci insegnano ogni giorno il valore della vita: la donazione del sangue è il gesto più grande di questa stessa squadra, dove prendersi cura di sé significa poter dare una nuova possibilità a qualcun altro” - afferma il presidente DonatoriNati Campania Avv. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob e i musei gratisMilano, 7 marzo 2026 – Domani, 8 marzo, anche Milano celebra la Giornata Internazionale della Donna.

Temi più discussi: Weekend in provincia di Alessandria: carnevali, mercatini e solidarietà il 7 e 8 marzo 2026!; Pinerolo: 8 marzo e dintorni con Io l'Otto Sempre; La 52ª Giornata di solidarietà con la Chiesa di Mafinga; Torino celebra l’8 marzo: eventi, cultura e iniziative speciali per la Giornata della Donna.

SoloWomenRun 2026: 16mila donne in corsa per l’8 marzo tra sport e solidarietàCagliari Un lungo fiume rosa ha attraversato Cagliari per la SoloWomenRun 2026, la manifestazione organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna. Sedicimila partecipanti, arrivate ... lanuovasardegna.it

8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna. Storia, Significato e Realtà delle Donne nel Mondo (Foto)L’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna, una delle giornate più importanti dedicate ai diritti umani e all’uguaglianza di genere. montecarlonews.it

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Alle donne libere, forti e senza paura. E a tutte coloro che, nel mondo, ogni giorno lottano per esserlo. x.com