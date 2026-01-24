La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincro

La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto risultati significativi ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato, con una medaglia d'oro e una di bronzo nelle categorie Juniores e Assolute. Le prestazioni della squadra testimoniano l’impegno e la crescita del club nel settore, contribuendo alla diffusione e allo sviluppo dello sport nel territorio.

Una medaglia d'oro e una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara.Primo posto Assoluto nell'esercizio libero di squadra, a tema lady Gaga, grazie alle brillanti performance delle "ondine" Zoe Luparia, Eva Marinozzi, Emma Ferrari. Libertas Nuoto Novara si distingue a Torino con le sue atlete, tra cui Maddalena Mazzini, che conquista il secondo posto assoluto negli esercizi obbligatori alla manifestazione regionale di nuoto sincronizzato. Successi individuali e di squadra per le "ondine" della Libertas Una medaglia d'oro ed una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara in occasione delle gare disputate alla Piscina "Trecate" di

