Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stopponi si piazza al terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana. L’atleta di casa dimostra ancora una volta di essere tra i migliori d’Italia, confermando il suo talento e la sua determinazione. La gara si è svolta tra tante sfide combattute, e lui ha saputo mantenere alta la bandiera locale.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – l'aretino si conferma tra i migliori d'Italia. Nel torneo più importante dell'anno, la giornata del tricolore di lotta greco romana l'atleta della Chimera si riconferma ancora una volta tra i migliori lottatori italiani. Un altro risultato importante che va ad aggiungersi al suo curriculum sportivo nonostante la giovane età. Circa centocinquanta i partecipanti a rappresentare trentasette società provenienti da tutta la penisola si sono dati battaglia sulle materassine del Pala Pellicone di Ostia Lido.

