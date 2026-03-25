Gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato un dialogo sulle questioni nucleari e sulle sanzioni economiche. Il presidente americano ha dichiarato che Teheran ha accettato di rinunciare al programma atomico. Inoltre, il governo statunitense ha annunciato la disponibilità a inviare altri 3 miliardi di dollari in aiuti. Tra i negoziatori c’è anche il rappresentante incaricato delle relazioni con l’Iran.

Il presidente: «Hanno accettato di rinunciare all’arma atomica». Washington pronta a inviare altri 3.000 soldati in Medio Oriente. Donald Trump tira dritto con l’iniziativa diplomatica iraniana. E, per portarla avanti, sembra puntare molto su JD Vance che, dopo tre settimane fuori dai radar, pare stia tornando in auge. Secondo il Guardian, potrebbe infatti essere lui a guidare il team negoziale di Washington nei colloqui con i rappresentanti di Teheran: colloqui che, in caso di risposta positiva dell’Iran, potrebbero tenersi domani (probabilmente a Islamabad, dove è volato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, «con il benestare eccezionale delle autorità statunitensi e israeliane, fanno sapere i media pakistani). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nucleare e sanzioni, Usa e Iran si parlano. Trump: «Vittoria». C’è Vance ai negoziati

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