Nucleare e sanzioni Usa e Iran si parlano Trump | Vittoria C’è Vance ai negoziati

Da laverita.info 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato un dialogo sulle questioni nucleari e sulle sanzioni economiche. Il presidente americano ha dichiarato che Teheran ha accettato di rinunciare al programma atomico. Inoltre, il governo statunitense ha annunciato la disponibilità a inviare altri 3 miliardi di dollari in aiuti. Tra i negoziatori c’è anche il rappresentante incaricato delle relazioni con l’Iran.

Il presidente: «Hanno accettato di rinunciare all’arma atomica». Washington pronta a inviare altri 3.000 soldati in Medio Oriente. Donald Trump tira dritto con l’iniziativa diplomatica iraniana. E, per portarla avanti, sembra puntare molto su JD Vance che, dopo tre settimane fuori dai radar, pare stia tornando in auge. Secondo il Guardian, potrebbe infatti essere lui a guidare il team negoziale di Washington nei colloqui con i rappresentanti di Teheran: colloqui che, in caso di risposta positiva dell’Iran, potrebbero tenersi domani (probabilmente a Islamabad, dove è volato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, «con il benestare eccezionale delle autorità statunitensi e israeliane, fanno sapere i media pakistani). 🔗 Leggi su Laverita.info

nucleare e sanzioni usa e iran si parlano trump vittoria c8217232 vance ai negoziati
© Laverita.info - Nucleare e sanzioni, Usa e Iran si parlano. Trump: «Vittoria». C’è Vance ai negoziati

Articoli correlati

Usa e Iran trattano su nucleare e sanzioni, ma Trump e Khamenei litigano e avvicinano la guerraAi negoziati hanno preso parte gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, con una delegazione ristretta, e il ministro degli Esteri...

Iran, Trump e il giallo dell’ultimatum. Teheran: “Sì a negoziati sul nucleare”(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato un ultimatum all'Iran? "Lo sanno solo loro".

Aggiornamenti e notizie su Nucleare e sanzioni Usa e Iran si...

Temi più discussi: IRAN ATOMICO. Le sciocchezze del Trump 1 alla base delle sciocchezze del Trump 2; Guerra Iran, il piano di pace Usa in 15 punti. Dal nucleare alle sanzioni fino a Hormuz: ecco cosa prevede; Iran, Usa-Israele attaccano impianto di Natanz. L'allarme Aiea: Evitare incidente nucleare; Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra.

nucleare e sanzioni usaGuerra Iran, il piano di pace Usa in 15 punti. Dal nucleare alle sanzioni fino a Hormuz: ecco cosa prevedeSmantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell'Iran a non perseguire mai ... msn.com

nucleare e sanzioni usaRiapertura Hormuz e smantellamento delle capacità nucleari: il piano Usa. L’Iran deride Trump: Siete così nei guai che negoziate con voi stessiSmantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari, nessun materiale arricchito sul suolo i ... ilfattoquotidiano.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.