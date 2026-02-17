usa e iran trattano su nucleare e sanzioni ma trump e khamenei litigano e avvicinano la guerra

Il negoziato tra Usa e Iran si svolge per evitare una guerra, ma le tensioni tra Trump e Khamenei aumentano il rischio di conflitto. Durante i colloqui a Ginevra, le parti discutono sul nucleare e sulle sanzioni senza trovare un’intesa. Nel frattempo, gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nel Medio Oriente, spostando navi da guerra e aerei da combattimento nella regione. Un esempio concreto è il posizionamento di portaerei vicino allo stretto di Hormuz, che fa crescere la preoccupazione di un’escalation.

Sulla carta si continua a trattare per disinnescare una guerra tra Usa e Iran, con il secondo round di colloqui diretti tenutosi a Ginevra, in Svizzera, senza arrivare ad alcun accordo, mentre dall'altro lato gli Stati Uniti continuano a rafforzare il proprio dispositivo navale in Medio Oriente, un segnale che lascia presagire come la situazione stia rapidamente precipitando. Malgrado le parti abbiano deciso di aggiornarsi, spiegando di aver soltanto concordato i principi di base della trattativa, resta ancora siderale la distanza tra le richieste di Donald Trump e le posizioni di Ali Khamenei, tanto che per gli esperti un accordo, seppur di compromesso, non sembra affatto alla portata.

Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su KhameneiDonald Trump torna a provarci con l’Iran.

Iran e Usa ai ferri corti durante i colloqui sul nucleare a Ginevra. Khamenei sfida Trump: “Non riuscirete a distruggerci”Ali Khamenei ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti non potranno distruggere l’Iran, mentre a Ginevra si svolgono nuovi incontri tra le due parti.

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

